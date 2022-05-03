В России работают над недорогой «солнечной» зарядкой для смартфона, которую можно будет носить на плече

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Предприниматель Сергей Жуков рассказал о проекте зарядного устройства для смартфона, работающего на солнечной батарее. При массовом производстве оно не будет дорогим, но при этом должно оказаться удобным в использовании – носить зарядку можно будет на плече. Проект устройства представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом в Москве.





«Наплечник на ремне будет представлять собой гибкую солнечную батарею и регулироваться по объему плеча для ношения летом и зимой поверх одежды, его дизайн будет выполнен в спортивном стиле, — рассказал Сергей Жуков.

Он добавил, что зарядное устройство будет упаковано в чехол с небольшим кабелем — через этот шнур, прикрепленный к чехлу, и будет заряжаться смартфон. По словам разработчика, при массовом производстве стоимость устройства не должна превышать 1 тыс. рублей. «Солнечной» зарядкой будет удобно пользоваться тем, кто занимается спортом и проводит много времени на свежем воздухе, также она станет незаменимой в походах, подчеркнул Сергей Жуков. Рабочий прототип может быть создан до конца года.