В России представили оригинальный спутник-охотник, питающийся «космическим мусором»

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Холдинг «Российские космические системы», входящий в состав Роскосмоса, представил проект по сбору и утилизации мусора на околоземной орбите. Об этом рассказала пресс-служба госкорпорации.





Проект был представлен вместе с другими разработками молодых учёных РКС на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2022».

Перспективная технология предполагает создание космического аппарата, который при помощи специальной сети сможет собирать вышедшие из строя малоразмерные спутники, обломки космических аппаратов и разгонных блоков, а также прочий эксплуатационный мусор.





Как отмечают в Роскосмосе, оригинальность технического решения состоит в возможности переработки собранного мусора в топливо, которое будет использоваться самим аппаратом для продолжения очистки более высоких орбит.