В России появятся гражданские «танки». Great Wall Motors привезет в РФ внедорожники Tank, их будут собирать на тульском заводе вместе с кроссоверами Haval

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Great Wall Motors в скором времени расширит свое присутствие в России за счет внедорожников Tank. О том, что Tank появятся в РФ, было сказано во время официального мероприятия Great Wall Motors в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде — там состоялся международный дебют бренда Tank.

Как заявил глава ближневосточного отделения компании Great Wall Motors Сюй Хуаньчжи, Ближний Восток — это только первая остановка в глобальной стратегии развития Tank. Начав здесь, бренд постепенно выйдет на рынки Австралии, России и стран Юго-Восточной Азии.

Надо сказать, что Great Wall уже проводит подготовительные мероприятия для старта продаж автомобилей Tank в России. Так, компания получила в РФ уже несколько патентов на дизайн автомобилей марки Tank, а внедорожник Tank 300 демонстрировался на конференции для дилеров, которая проходила в Сочи еще в апреле 2021 года. Тогда же озвучивались планы по производству этой модели на тульском заводе Great Wall в 2023 году — на этом предприятии сейчас выпускаются автомобили Haval.



Tank 300

В Эр-Рияде компания показала две модели — Tank 300 и Tank 500. Судя по всему, они же приедут и в Россию. Tank 300 – это рамный внедорожник, китайский ответ на американские Jeep Wrangler и Ford Bronco. Это довольно крупный кроссовер: длина составляет 4760 мм, колесная база — 2750 мм. Дорожный просвет — 224 мм (у «Патриота», например, 210 мм), углы въезда и съезда — 33 и 34 градуса соответственно. В движение он приводится турбированным двигателем объемом 2,0 л мощностью 227 л.с. Силовой агрегат соединен с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF, привод – полный.



Tank 500

Tank 500 — это еще более более крупный внедорожник, аналог Toyota Land Cruiser 300. У него передняя независимая подвеска, неразрезной мост сзади и бензиновой двигатель объемом 3,0 л с двумя турбонагнетателями, выдающий 354 л.с. Коробка передач — 9-ступенчатая АКПП. Дорожный просвет составляет 224 мм, автомобиль способен преодолевать брод глубиной 80 см.