В России появится очередной маркетплейс ПО. На этот раз – промышленного

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После того, как App Store и Google Play ввели ограничения для россиян, в России начали говорить об отечественных альтернативах. Одной из последних является RuMarket, а всего речь идет о пяти возможных «заменителях» Google Play. «Модульная мультисервисная промышленная платформа» (ММПП) мог бы стать шестым, если не одно «но»: это будет маркетплейс не потребительского, а промышленного ПО.

Сервис в Минпромторге начали разрабатывать с конца 2021 года в рамках АНО «Цифровые технологии производительности». «Платформа поможет соединить разработчиков софта для промышленности непосредственно с заказчиками», — сказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По словам замминистра, этот шаг позволит сформировать экосистему, и в конечном счете обеспечить технологическую независимость разработчиков программных продуктов, а также позволит быстрее занять рыночную нишу российским разработчикам. «До конца года она будет уже в боевой и полномасштабной эксплуатации», — заключил Шпак.