В России появится национальный репозиторий открытого кода

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) рассказало подробности о грядущем запуске российского репозитория открытого кода.
12 октября 2022 года правительство России приняло соответствующее постановление. Документ предусматривает проведение следующего эксперимента:
- создание национального репозитория ПО с открытым кодом;
- размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для использования в других проектах;
- формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.
Все это будет сделано до 30 апреля 2024 года. Работы начнутся 1 ноября 2022 года. Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации.
Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил:
Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков. Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов.