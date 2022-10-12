Технологии04

В России появится национальный репозиторий открытого кода

В России появится национальный репозиторий открытого кода

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) рассказало подробности о грядущем запуске российского репозитория открытого кода. 


12 октября 2022 года правительство России приняло соответствующее постановление. Документ предусматривает проведение следующего эксперимента:

  • создание национального репозитория ПО с открытым кодом;

  • размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для использования в других проектах;

  • формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.  

Все это будет сделано до 30 апреля 2024 года. Работы начнутся 1 ноября 2022 года. Кроме того, постановление содержит форму открытой  лицензии, на условиях которой программное обеспечение будут публиковать государственные органы и корпорации. 

Замглавы Минцифры Максим Паршин пояснил:

Нам важно поддержать сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом и создать среду для их совместной работы, свободную от санкционных рисков. Благодаря опубликованной сегодня форме открытой лицензии, программное обеспечение, созданное, в том числе, за бюджетные средства, может быть использовано для реализации новых проектов. 
 

Минцифры Россия
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