В России появилась своя система предупреждения столкновения самолетов

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В России появилась первая собственная система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (СПСВ). Она создана отечественной компанией «Навигатор» и подходит для всех типов самолетов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. Эта система способна передавать на автопилот сигнал для уклонения от столкновения с другим самолетом, сообщать другим самолетам о местонахождении воздушного судна и обеспечивать наблюдение за обстановкой в воздухе. Кроме того, СПСВ включает в себя функцию распознавания контура земли для предотвращения столкновения с ней.

По словам генерального директора компании «Навигатор», СПСВ — это уникальная отечественная система, которой не хватало российской авиационной промышленности для импортозамещения. Ранее на все самолеты устанавливалась система TCAS американской компании Collins, которая является, по сути, монополистом на рынке таких технологий. Сейчас российская разработка уже проходит испытания на самолете Л-410, начата ее установка на отечественные лайнеры.