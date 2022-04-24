В России Poco F3 получили MIUI 13 с Android 12

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Компания Xiaomi начала распространять большое обновление фирменной оболочки MIUI 13 для смартфона Poco F3 на российском рынке.





Прошивка MIUI-V13.0.1.0.SKHRUXM уже стала доступна российским пользователям Poco F3. Речь идёт о стабильном релизе, а не очередной тестовой версии. Апдейт приносит свежую версию операционной системы Android 12, а также обновление системы безопасности Android за февраль 2022 года.

Среди других улучшений — доработки в приложениях «Телефон», «Часы» и «Погода», открытие приложений в плавающем окне прямо с боковой панели.

Напомним, Poco F3 представляет собой адаптированную для международного рынка версию Redmi K40, ставшего настоящим хитом в Китае. Продажи в России начались ровно год назад. На смартфон устанавливалась «из коробки» операционная система Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.