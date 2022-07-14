В России перезапущены программы льготного автокредитования и лизинга. Купить отечественный электромобиль Evolute можно будет со скидкой 925 тысяч рублей

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. На это выделено 20,7 млрд рублей.





«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей», – сказал глава Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Кроме того, министр отметил, на все электромобили Evolute, производство и продажи которых стартуют на заводе «Моторинвест» в Липецке в сентябре 2022 года, действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Аналогичная скидка и аналогичный потолок денежной компенсации действует на другие электромобили.



Evolute Free

Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, «Урал».

В Минпромторге ожидают, что продажи в рамках программ стимулирования спроса составят до конца 2022 года не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.