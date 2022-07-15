В России ожидается рост телефонного мошенничества

В «Сбере» прогнозируют рост телефонного мошенничества в России. На данный момент показатели составляют 60-70% от уровня в начале этого года, а в феврале-марте явление временно сошло на нет.





По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, сейчас наблюдается восстановление активности мошенников. При этом представитель банка подчеркнул, что рост наверняка продолжится.

Также в конце прошлого месяца Кузнецов рассказывал, что в день клиентам «Сбера» звонят порядка 50 тысяч раз, хотя до 24 февраля эта цифра составляла 100 тысяч. За минувшие две недели активность выросла.

«Прогнозируем, к сожалению, рост телефонного мошенничества через два-три месяца, который превзойдет те показатели максимальные, которые были прежде», — отметил представитель банка. Таким образом, восстановление активности ожидается к середине осени.

При этом сейчас многие мошенники выдают себя за сотрудников сети IKEA, которая уходит из России. Они предлагают пользователям оформить покупки с «корпоративной» скидкой, размещая соответствующие объявления в социальных сетях. Однако при попытке оплаты по присланной ссылке, мошенники получают данные карты и опустошают счёт.

Как заявил Кузнецов, при онлайн-покупках нужно пользоваться мобильным приложением из официального магазина, поскольку их подделать куда сложнее. Также нужно обращать внимание на адрес сайта.