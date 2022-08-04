В России от Apple требуют добавить разные варианты оплаты для приложений

В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) на днях выдали предписание компании Apple. Согласно ему, корпорации даётся 60 дней, чтобы изменить подход к системе оплат.





Сейчас компания запрещает разработчикам использовать сторонние каналы оплаты вне App Store. Запрет также распространяется на рассылки сообщений пользователям на эту тему. В ФАС требуют от корпорации из Купертино прекратить практику таких запретов, а также не принуждать разработчиков ухудшать функциональность приложений, если те используют оплату не через Apple Pay.

Наконец, ведомство обязало компанию убрать из руководства для разработчиков «положения о запрете на любое побуждение в iOS-приложениях пользователей данных приложений на использование метода покупки, отличного от встроенной покупки». Проще говоря, этот пункт запрещает любыми способами уведомлять пользователей, что оплатить приложение можно не только через систему Apple. И от него компанию заставляют отказаться.

Требование ФАС нужно выполнить за 60 дней, на обжалование отводится 3 месяца. При этом пока неясно, будет ли Apple выполнять это условие или проигнорирует его.