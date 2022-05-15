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    В России ограничили доступ к сайтам USA.one и Germania.one

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В России ограничили доступ к сайтам USA.one и Germania.one

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    Как пишет ТАСС, в России ограничили доступ к сайтам новостных порталов на русском языке USA.one и Germania.one. Это следует из базы данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам в Интернете.

    Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.

    Как отмечается, под блокировку также подпала и эстонская версия новостного портала Delfi. Ранее в России уже были заблокированы литовская и латвийская версии Delfi.

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