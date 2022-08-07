В России ограничили доступ к Patreon и Grammarly

Доступ к отдельной странице сайта для распространения творческих произведений по платной подписке Patreon ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора. В реестр ведомства также попала одна из страниц онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.

Согласно пояснению в реестре, доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. В связи с блокировкой страниц у ряда операторов могут быть полностью недоступны сайты ресурсов.