в России официально признали спортом игры Counter-Strike, Overwatch и World of Tanks

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Федерация компьютерного спорта России добилась признания новой киберспортивной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Об этом сообщила пресс-служба ФКС, подчеркнув: «В ближайшее время российскую киберспортивную соревновательную сцену ждут большие перемены».





Соответствующий документ о внесении во Всероссийский список видов спорта уже опубликован на официальном сайте Министерства Юстиции РФ.

Новая дисциплина компьютерного спорта объединяет игры жанра «шутер», а также различные трехмерные экшены, включая Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.

Как отмечают в ФКС, признание новой дисциплины позволяет проводить официальные соревнования, такие как Чемпионат России по компьютерному спорту и Кубок России по компьютерному спорту, по вышеперечисленным видам программы на территории Российской Федерации.

Президент ФКС России Дмитрий Смит рассказал:

Официальное признание Минспорта РФ дисциплины “тактический трехмерный бой” открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене.

Напомним, официальный статус в России киберспорт получил в 2017 году, когда Министерство спорта издало приказ о его включении в основной реестр видов спорта. В Московском Государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма уже есть специальность «Теория и методика компьютерного спорта». В январе в России утвердили программу подготовки киберспортсменов в качестве федерального стандарта.