В России обнаружилась новая зависимость — от торговли криптовалютой. Эксперты сравнивают это с трудоголизмом и алкоголизмом

Издание «Известия» рассказало, что психологи в России начали всё чаще сталкиваться с новой формой зависимости у своих пациентов. Речь идёт о зависимости от торговли криптовалютой. Это зафиксировали в реабилитационном центре «Независимость» Клиники доктора Исаева. Подробности рассказала руководитель центра Виктория Пашковская.





По её словам, это отчасти похоже на трудоголизм. Люди зачастую не воспринимают зависимость как проблему, и обращаются за помощью, когда уже есть финансовые долги и другие трудности. При этом зависимость проявляется подобно другим — ухудшается ситуация в семье, страдают отношения, работа и здоровье.

«Последняя стадия зависимости: когда нет возможности играть на бирже, люди начинают делать ставки, уходят в более мелкие сделки. Кто-то на этом этапе начинает пить. Можно сказать, что у них очень схожая структура заболеваемости с алкоголиками и трудоголиками», — пояснила эксперт.

Также отмечается, что опыта в лечении таких случаев пока мало, а криптовалютчики зачастую не хотят долго лечиться.





Психиатр, нарколог и психотерапевт наркоголической Клиники Маршака Леонардо Гевара сравнивает поведение криптовалютчиков с теми, кто играет на рынке ценных бумаг.

«Почему игра? Потому что многим таким пациентам свойственно неконтролируемое желание покупать ценные бумаги, играя на разнице в сумме, чтобы получить некую прибыль. Это похоже на лотерею или тотализатор. Человек исходит не из здорового расчета и профессиональных знаний в области ценных бумаг. Превалирует импульсивное желание совершать действия, которые дают ощущение эйфории и азарта», — поясняет Леонардо Гевара. Это похоже на тотализатор, игру в лотерею или алкоголизм.





А эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова считает, что люди зачастую просто хотят быстро заработать кучу денег, хотя криптовалюты представляют собой высокорисковые инструменты. Люди выбрали их после запрета казино в России. Хотя, при этом, заработать всё же можно, но риск потери высок.

Ранее Владимир Путин запретил использование криптовалют и ЦФА в качестве формы оплаты за товары и услуги.