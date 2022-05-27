В России не получится скачать и запустить Diablo Immortal, в том числе на ПК

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Ресурс DTF со ссылкой на техническую поддержку Blizzard сообщил, что игроки, находящиеся на территории России, не смогут скачать и запустить Diablo Immortal. Это касается мобильной и ПК-версий игры.





В поддержке отметили, что ограничения затрагивают только Россию, в других странах игра выйдет по плану — 2 июня ожидается релиз мобильных версий и запуск бета-версии на ПК. Также в компании заявили, что не знаю, когда снимут ограничения, однако надеются, что это произойдёт через какое-то время.

К слову, проблема с игрой уже затронула Россию — 26 мая, некоторые регионы получили возможность скачать клиент ПК-версии Diablo Immortal. Но в РФ попытка скачивания приводила к ошибке, а страницу игры нельзя было найти в сервисе Battle.net.

В целом, ограничения со стороны Blizzard ввели ещё в начале марта 2022 года. Тогда компания приостановила продажи игр на территории России. Также напомним, что ранее Blizzard опубликовала системные требования к Diablo Immortal.