В России не было и нет наемников, в России есть герои — Пригожин высказался о конфузе «Ленты.ру»

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал конфуз редакции «Ленты.ру», которая обнародовала новость, что в Центральноафриканской Республике убили якобы двух российских наемников «ЧВК Вагнера».
К бизнесмену с просьбой высказать свое мнение по данному инфоповоду обратилась редакция издания «Дни.ру». Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«В России не было и нет наемников, в России есть герои. А определенным авторам “Ленты.ру” и другим малозаметным СМИ надо меньше молоть своим грязным языком и начать беспокоиться, чтобы их язык им же в жопу не запихали», — подчеркнул Пригожин.
Ранее Пригожин разгромил фейковые материалы автора The Guardian Джейсона Берка о россиянах в Африке. Предприниматель подготовил для этого детальную рецензию с комментариями экспертов и аналитиков на все подобные статьи корреспондента британской газеты.