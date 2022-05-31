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В России не было и нет наемников, в России есть герои — Пригожин высказался о конфузе «Ленты.ру»

В России не было и нет наемников, в России есть герои — Пригожин высказался о конфузе «Ленты.ру»
Федеральное агентство новостей

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал конфуз редакции «Ленты.ру», которая обнародовала новость, что в Центральноафриканской Республике убили якобы двух российских наемников «ЧВК Вагнера».

К бизнесмену с просьбой высказать свое мнение по данному инфоповоду обратилась редакция издания «Дни.ру». Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«В России не было и нет наемников, в России есть герои. А определенным авторам “Ленты.ру” и другим малозаметным СМИ надо меньше молоть своим грязным языком и начать беспокоиться, чтобы их язык им же в жопу не запихали», — подчеркнул Пригожин.

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее Пригожин разгромил фейковые материалы автора The Guardian Джейсона Берка о россиянах в Африке. Предприниматель подготовил для этого детальную рецензию с комментариями экспертов и аналитиков на все подобные статьи корреспондента британской газеты.

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