В России не было и нет наемников, в России есть герои — Пригожин высказался о конфузе «Ленты.ру»

«В России не было и нет наемников, в России есть герои. А определенным авторам “Ленты.ру” и другим малозаметным СМИ надо меньше молоть своим грязным языком и начать беспокоиться, чтобы их язык им же в жопу не запихали», — подчеркнул Пригожин.