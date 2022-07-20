В России научились получать питьевую воду из воздуха

Российские инженеры создали первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистую питьевую воду из атмосферного воздуха. Команда разработчиков под руководством кандидата химических наук Ильи Меньщикова занималась этим проектом около трех лет и сейчас завершает работу над серийным образцом. Об этом сообщается на сайте конкурса управленцев «Лидеры России», Илья Меньщиков стал одним из победителей четвертого сезона конкурса. Созданная отечественными специалистами гидропанель полностью автономна, компактна и пригодна для работы в условиях минимальной влажности воздуха. С одного квадратного метра гидропанели за сутки можно получить до четырех литров воды высочайшего качества, отмечают создатели устройства. По словам Меньщикова, генератор может производить воду из воздуха в любом месте планеты, где светит солнце и относительная влажность воздуха превышает 5%, то есть, практически везде.

Гидропанель работает в циклическом режиме: накапливает влагу ночью и высвобождает ее днем. В ней используется адсорбент, способный, как губка, впитывать влагу из воздуха в ночное время. Днем от нагрева солнечной энергией, поглощаемой специальным экраном, выделяются пары. В жидкое состояние вода переходит путем конденсации. По мнению создателей разработки, в недалеком будущем такая гидропанель будет интегрирована во все системы управления современными домами. Российское устройство превосходит зарубежные аналоги по целому ряду показателей: габаритам, производительности, рабочим условиям (порогу влажности воздуха) и стоимости оборудования. Аналогов, кстати, не так много: разработкой сорбционных генераторов атмосферной воды сегодня занимаются лишь несколько научных коллективов в мире, включая команду Меньщикова, а рыночным производством – только одна компания из США. Российские специалисты при создании своего устройства применили адсорбцию, где используется твердый пористый поглотитель воды, а американцы – жидкий абсорбент. Это отличие стало преимуществом отечественной разработки, поскольку позволяет получить больше воды в сопоставимых условиях.

В 2020 году первый опытный образец российской гидропанели успешно прошел испытания в Краснодарском крае. Затем был создан второй прототип, ориентированный на потребителя, а сейчас завершается разработка предсерийного образца. Предусмотрены два варианта работы генератора – полностью автономный и с питанием от электричества. Генератор атмосферной воды будет производиться под торговой маркой «Гидропанель AlterOcean» (Альтернативный океан). Производство комплектующих частей и сборка начнутся в России в 2023 году, а еще через год запланирован выход на международный рынок. В течение первых трех лет предприятие планирует выпускать несколько тысяч гидропанелей в год. В перспективе линейку дополнит система минерализации, предназначенная для создания воды с различными вкусовыми качествами.