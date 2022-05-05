В России наладят производство китайских рамных пикапов Foton Tunland

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Западные компании приостановили производство своих авто в России, но их место готовы занять компании из Поднебесной. В частности, российское представительство китайского автоконцерна Foton сообщило планах легализовать в России производство рамных пикапов Tunland и среднетоннажных грузовиков серии S. Об этом говорится в материалах к отчетности ООО «Фотон Мотор».





«Для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство на территории РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем», — говорится в пояснениях к отчетности Foton.

Что это за крупный российский автопроизводитель, пока непонятно, однако источник указывает, что кабинами Foton сейчас комплектуется среднетоннажный ГАЗ «Валдай Next». Иными словами, у Foton есть налаженные связи с руководством Горьковского автомобильного завода, и это вполне логичный партнер. Однако в пресс-службе ГАЗ возможность локализации моделей Foton на мощностях в Нижнем Новгороде никак не комментируют.