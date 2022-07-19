В России начались работы над спутником «Экспресс-АМУ4», который охватит спутниковой связью Россию, страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Северной Америк

ФГУП «Космическая связь» и АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (производитель спутников «Глонасс») начали разработку нового космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Это телекоммуникационный спутник, его запуск планируется на 2026 год.





Пожалуй, главная особенность «Экспресс-АМУ4» — то, что он будет сделан полностью из российских комплектующих, а в его основу ляжет платформа «Экспресс-1000Н». С помощью «Экспресс-АМУ4» будут обеспечиваться услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. Спутник будет работать в Ku, C и L-диапазонах. Срок активного существования «Экспресс-АМУ4» — не менее 15 лет.