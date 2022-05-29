В России начали отказываться от планшетов

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Российские пользователи начали покупать всё меньше планшетов. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на статистику крупных российских ретейлеров электроники.





Так, в первом квартале 2022 года спад продаж планшетов наблюдается у МТС, в «Связном» и «Мегафоне» — продажи оказались на 3–6% меньше по сравнению с прошлом годом.

Рост продаж планшетов наблюдается только у «М.Видео–Эльдорадо» — на 7% по итогам первых четырёх месяцев 2022 года. Как отмечают в «М.Видео–Эльдорадо», российские пользователи стали отдавать предпочтение более дорогим устройствам, чем раньше — доля планшетов дороже 20 тысяч рублей выросла с 25 до 33%.

Самым популярным производителем планшетов по итогам первого квартала оказалась компания Samsung с долей почти в треть, второе место принадлежит Lenovo с 17%, на третьем — Apple с долей 12,8%. Топ-5 замыкают Huawei и Xiaomi.