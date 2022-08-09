В России на неопределённый срок отложили создание государственного репозитория ПО

Сегодня, 9 августа, СМИ сообщили, что в Минцифры отложили на неопределённый срок экспериментальный запуск проекта по созданию государственного репозитория ПО. Это связано с переговорными процедурами и согласованиями между госструктурами.





В Минцифры отметили, что некоторые из государственных органов только ведут обсуждения по ряду необходимых процедур для создания такого репозитория.

«В настоящий момент завершается межведомственное согласование проекта постановления правительства о создании репозитория», — заявил представитель Минцифры.

Эксперты же пояснили, что разрешение на публикацию под свободной лицензией ПО, созданного по госзаказу, требует ряда согласований. Ведь размещение такого ПО не должно нарушать российские законы, требования лицензий и права разработчиков.

Государственный репозиторий ПО должен был стать отечественным аналогом GitHub. Эксперимент планировали проводить с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года. Отметим, что ранее сообщалось о возможности запуска проекта до конца текущего года, однако теперь неясно, когда его запустят.