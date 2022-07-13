в России можно будет оплатить налоги и штрафы через Систему быстрых платежей

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Российские банки работают над возможностью оплачивать налоги и штрафы со смартфона — через Систему быстрых платежей.





Как сообщает издание «Известия», новый сервис уже протестировали в банке «Синара», а ещё шесть кредитных организаций планируют его внедрять в дальнейшем. Как пояснили в «Синаре», ранее оплата проходила только по реквизитам, а с новым сервисом достаточно пройти такую процедуру: запросить список действующих задолженностей, нажать на конкретный платеж, а затем выбрать способ обработки — через СБП.

В Центробанке отмечают, что сервис позволит мгновенно зачислять деньги в госбюджет. Технология также должна снизить число возможных ошибок. В Банке России отметили:

Сервисами СБП уже пользуются порядка 20 млн граждан, и мы уверены, что появление новых удобных сценариев оплаты через СБП будет также востребовано.

Отмечается, что федеральное казначейство уже предприняло необходимые меры для приема платежей в бюджетную систему с использованием Системы быстрых платежей. Когда сервис внедрят, пользователям будет достаточно указать уникальный идентификатор начисления и осуществить оплату.