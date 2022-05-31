В России могут выпустить электрическую версию УАЗа «Патриот»

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Петербургская компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», ставшая известной благодаря электрогрузовику EVM Pro на базе шасси УАЗ «Профи», может сделать ещё один шаг в этом направлении — выпустить электрическую версию внедорожника УАЗ «Патриот».





Об этом рассказал тематический ресурс Drom со ссылкой на руководителя компании Илью Рашкина. По словам топ-менеджера, «Профи» и «Патриот» созданы на одной базе, а значит нет никакой технологической сложности в том, чтобы использовать во внедорожнике электрическую установку, разработанную для грузовика.

В компании пока уделяют основное внимание запуску в мелкосерийное производство EVM Pro на базе «Профи». Тем не менее к «умозрительному» электро-внедорожнику на основе «Патриота» уже проявляет интерес корпоративный клиент с Сахалина. Рашкин рассказал:

У нас недавно были переговоры с Сахалином о возможности создания Патриота-электромобиля. Основные узлы и компонентная база те же самые фактически и очень легко туда встают. Для нас это менее приоритетно, потому что рынок меньше. Мы все же занимаемся бизнесом и сейчас идем туда, где есть рынок. Для того чтобы иметь четкую финансовую модель со своей стороны и давать заказчикам коммерчески эффективный транспорт.

В целом, Рашкин рассматривает электрический «Патриот», как «классную» идею, однако полагает, что его выпуском компания займётся позднее.