В России к осени стоит ждать обострения дефицита автомобильных запчастей

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К осени в России может возникнуть серьёзный дефицит автомобильных запчастей, заявил в беседе с «Лентой.ру» автоэксперт Василий Кисенков. По его словам, это может отразиться на ценах.





«Самый лютый дефицит мы почувствуем осенью, потому что запчастей не хватает. Их нужно все больше и больше, и это нарастает как снежный ком, то есть не отремонтировали еще старые машины, а уже нужны запчасти на новые машины. Больше людей будет охотиться за теми или иными запчастями, к тому же недобросовестные производители начнут играть на ценах», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается нехватка всех запчастей для иномарок. Ситуация дошло до того, что из Европы начали возить «битые» машины после ДТП, чтобы использовать их в качестве «доноров». При этом параллельный импорт, по мнению Кисенкова, не изменит ситуацию кардинально. Ведь масштабы завоза покрывают от силы 10-15% рынка

«В России очень много дорогих иностранных автомобилей, а ввоз запчастей сейчас для России фактически закрыт. Те объемы, которые сейчас с помощью параллельного импорта выдернут, не сравнимы с теми требованиями рынка, которые на сегодняшний день есть. Условно, месячная потребность — миллион тормозных колодок, а по факту привозится 10-15 процентов от этого объема», — уточнил Кисенков.

Ранее дилеры рассказали о проблемах с поставками автомобилей по параллельному импорту.