В России к 2025 году страховые случаи по ОСАГО можно будет урегулировать дистанционно

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Российские водители в обозримом будущем смогут урегулировать страховые случаи по ОСАГО в дистанционном формате через электронный документооборот. В Госдуме соответствующий законопроект уже прошёл второе чтение. Его разработали при участии специалистов Банка России.





Согласно новой инициативе, к 1 января 2025 года страховщикам надлежит внедрить у себя систему электронного урегулирования убытков по ОСАГО. До этого момента такую услугу они могут предоставлять в добровольном порядке.

На данный момент в онлайн-формате можно приобрести только страховой полис. В случае проблем российским автомобилистам придётся лично приходить в офис, чтобы урегулировать все вопросы. А после принятия закона это можно будет делать в электронном виде через интернет. Отмечается, что дистанционно можно будет даже осмотреть пострадавшие в ДТП автомобили. При этом обычное оформление будет работать параллельно с «цифровым».

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для самокатов будет равна цене автомобильной страховки. К слову, неясно, будет ли для самокатов работать дистанционный формат.