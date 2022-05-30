в России «глохнут», хрипят и отключаются беспроводные наушники

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Российские пользователи беспроводных наушников начали массово сталкиваться со сбоями — наушники «глохнут», начинают хрипеть, звук становится прерывистым, происходит отключение от смартфона, и так далее. На назревшую проблему обратило внимание издание «Известия».





Жалобы пользователей подтвердились и собственным опытом корреспондента «Известий», испытавшим проблемы с работой наушников в Москве.

Опрошенные эксперты отмечают, что проблема, действительно, существует и связана она со слишком большим количеством устройств с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Более того, по данным экспертов, проблема глобальна и охватывает не только беспроводные наушники, но и умные колонки, роутеры и даже дроны.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) отметили, что сбои могут создавать устройства, работающие с мощностью, большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам.

Руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин отметил, что разрешить проблему помогло бы выделение дополнительных новых частот для беспроводных гаджетов, уменьшив нагрузку на диапазон 2,4 ГГц.