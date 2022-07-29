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в России дефицит запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple

Авторизованные сервисные центры ведущих мировых производителей ноутбуков сообщают клиентам о дефиците запчастей для ноутбуков. Об этом рассказало издание  «Известия».

Береги клавиатуру: в России дефицит запчастей для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple

Нехватка комплектующих актуальна для ноутбуков Asus, Acer, HP, Huawei, Lenovo и Apple. По словам представителей мастерских, сроки ремонта могут достигать до шести недель, всё зависит от наличия необходимой запчасти.

Наиболее частая поломка на ноутбуке — клавиатура. Ремонт ноутбука в таком случае ориентировочно может составить 4-6 недель. При этом поставки комплектующих в Россию могут достигать 45 дней из-за усложнившихся логистических процессов. Из-за нехватки русифицированных клавиатур пользователю могут предложить установить клавиатуру без кириллицы, что можно исправить с помощью гравировки, но это также грозит потерей гарантии.

При этом «Известия» убедились, что в неавторизованных сервисных центрах проблем с комплектующими нет и отремонтировать ноутбук часто можно прямо в день обращения.

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