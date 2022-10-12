В России борщевик стал материалом для батарей

Исследователи из МГУ и Сколтеха смогли переработать борщевик в углеродный материал для анодов натрий-ионных батарей. Как утверждается, углерод для анодов можно производить из любой биомассы.





«Мы подумали: а здорово было бы одновременно избавиться от этого гадостного сорняка и получить что-то полезное взамен. Твердый углерод, который используется в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно производить из любой биомассы: скорлупы орехов, отходов бумажного производства, но вот борщевик никто еще не пробовал. А оказалось, что он неплохо подходит», — заявила соавтор статьи Зоя Бобылева из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Сам материал опубликован в журнале Batteries.

Как отмечается, натрий-ионные батареи рассматриваются в качестве альтернативны литиевым аккумуляторам. Однако пока идут исследования, до коммерческой версии дело ещё не дошло.

Как отметила Бобылева, специалисты рассматривали несколько видов борщевика. Зимний оказалось легче собрать, но у летнего был выше показатель кулоновской эффективности — одного из ключевых показателей аккумуляторов.

Исследователи отмечают, что натрий-ионные батареи лучше всего подойдут для электромобилей, солнечных и ветряных электростанций. А историю самого борщевика можно прочитать здесь.