В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купленных в несанкционированных местах бахчевых

Бахчевые нужно покупать в местах стационарной торговли. Иначе покупатель рискует отравиться опасными веществами. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
Как сообщает «Радио 1», часто в несанкционированных местах торговли реализуют продукцию, ранее забракованную на рынке по результатам лабораторных анализов. Некоторая часть брака подлежит конфискации, но основная часть некачественных продуктов может остаться у владельца. И чтобы скорее ее сбыть, он вывозит брак в места максимального движения людей и автотранспорта, отметила эксперт.
А вот в местах официальной торговли риск купить некачественные продукты намного ниже, считает специалист.
По словам Раевой, сетевые торговые компании имеют свои бахчи, где контролируют использование, удобрений, и проверяют качество перед сбором. В прошлом году специалисты Роспотребнадзора обследовали порядка 1,5 тыс образцов по всей РФ. И только в пяти случаях обнаружили нитраты. Процент отрицательных показателей составил всего 3,9%, в то время как зарубежные продукты оказались почти в два раза хуже – 6,7%», подытожила сотрудник Роспотребнадзора.