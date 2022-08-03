В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купленных в несанкционированных местах бахчевых

По словам Раевой, сетевые торговые компании имеют свои бахчи, где контролируют использование, удобрений, и проверяют качество перед сбором. В прошлом году специалисты Роспотребнадзора обследовали порядка 1,5 тыс образцов по всей РФ. И только в пяти случаях обнаружили нитраты. Процент отрицательных показателей составил всего 3,9%, в то время как зарубежные продукты оказались почти в два раза хуже – 6,7%», подытожила сотрудник Роспотребнадзора.