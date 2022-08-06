В Роспотребнадзоре предупредили об опасной инфекции в водоемах со стоячей водой

Купание в водоемах со стоячей водой может обернуться заражением опасным заболеванием. Об инфекции рассказал сотрудник Роспотребнадзора Алексей Худобородов.
По словам специалиста, в стоячей воде могут таиться опасные микроорганизмы. После купания человек рискует подцепить церкариоз.
«Также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Это заболевание – церкариоз, или “зуд купальщика”», — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.
«Вечерняя Москва» предупреждает, что купание также опасно в водоемах с сильными течениями и водоворотами. Кроме того, не следует заходить в воду, если в ней наблюдаются заросли водорослей.
Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что купание в нетрезвом состоянии может привести к печальным последствиям. Он также посоветовал проверять глубину перед нырянием в водоем, передает издание Argumenti.ru.