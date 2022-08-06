В Роспотребнадзоре предупредили об опасной инфекции в водоемах со стоячей водой

«Также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Это заболевание – церкариоз, или “зуд купальщика”», — объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.