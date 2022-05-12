В Роскосмосе задумались над созданием на Луне сети автоматических научных станция для слежения за лунотрясениями

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Ученые головного научно-исследовательского института Роскосмоса ЦНИИмаш предложили создать на Луне геофизическую сеть автоматических научных станций.





«Ученые Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в Роскосмос) предлагают создать на Луне глобальную геофизическую сеть автоматических научных станций, которые позволят определять местоположение лунотрясений и измерять тепло, исходящее из недр естественного спутника Земли», — говорится в заявлении Роскосмоса.

«Предполагается, что сеть будет состоять из пяти-шести автономных геофизических наностанций массой 15-20 кг, располагающихся в районах полюсов, экватора и средних широт на видимой и обратной сторонах Луны. Доставка наностанций на Луну может быть осуществлена с помощью многоразового беспилотного взлетно-посадочного космического аппарата “Корвет”, предложенного к созданию Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос)», — указано в публикации.

По мнению ученых, этот проект обладает потенциалом для международного сотрудничества и участия иностранных партнеров в создании и интеграции отдельных научных приборов.

Напомним, в текущем году планируется первая в истории современной России лунная миссия («Луна-25»). Цель проекта — запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.