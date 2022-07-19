В Роскосмосе разработали «охлаждающую чешую» для микроспутников

Холдинг «Российские космические системы» (водит в Роскосмос) разработал систему терморегулирования малых космических аппаратов, построенную по принципу чешуи.





«Охлаждающая “чешуя» разработки РКС сэкономит энергию микроспутникам. Инновационное покрытие с подвижными элементами основано на технологии микромеханических систем. В зависимости от солнечного излучения светоотражающее покрытие спутника меняет форму, предохраняя аппаратуру космического аппарата от перегрева без затрат энергии и внешнего управления», – пояснили в РКС.

Разработчики отметили, что сейчас малые космические аппараты в основном запускают на низкие орбиты с малым периодом обращения вокруг Земли. На такой орбите космический аппарат не успевает перегреться на солнечной стороне и переохладиться, пролетая в тени Земли. Однако при уменьшении размеров спутника или переходе на более высокие орбиты теплоемкости космического аппарата уже недостаточно, требуется разработка специализированных терморегулирующих систем. Для решения проблемы инженеры холдинга РКС разработали адаптивную систему терморегулирования, имеющую малые массогабаритные характеристики и не требующую электропитания.

Новая разработка РКС внешне представляет собой покрытие малого космического аппарата из повторяющихся элементов – термомеханических полиимид-кремниевых актюаторов (активный элемент, преобразующий один вид энергии в другой), к которым прикреплены светоотражающие пластины. В зависимости от интенсивности солнечного излучения актюаторы могут поворачивать светоотражающие пластины. Такое решение обеспечивает терморегулирование космического аппарата, не требуя оснащения корпуса дополнительными механическими конструкциями, и обходится без затраты электроэнергии самого спутника.

В дальнейшем запланированы испытания новой разработки на Международной космической станции: планируется смонтировать платформу с макетами малых космических аппаратов, имитирующих реальное тепловыделение. На них будут установлены терморегулирующие поверхности и протестирована эффективность технологии РКС в условиях открытого космического пространства.