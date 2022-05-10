В Роскосмосе разработали инженерную луномашину

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входящая в состав Роскосмоса, запатентовала изобретения для лунной программы. Об этом рассказала пресс-служба Роскосмоса.





РКК «Энергия» получила патенты в качестве правообладателя на два изобретения: инженерную луномашину и мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны. В пресс-службе поясняют:

Одно из перспективных направлений пилотируемой космонавтики — исследование и хозяйственная эксплуатация естественного спутника Земли — Луны. Для решения этих задач рассматриваются различные проекты, в том числе обитаемая лунная база.

При обустройстве строительной площадки лунной базовой станции потребуется провести ряд подготовительных инженерно-строительных работ: например, удалить в отвал крупные камни, отсыпать или срезать элементы микрорельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом.

Главный научный сотрудник предприятия и автор изобретений Олег Цыганков рассказал:

Согласно концепции РКК „Энергия“ лунная станция будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и засыпят грунтом с целью защиты от радиации, т. е. ее планируют создавать по принципу строительства метро открытым способом.

Проводить различные виды грунторазработки предлагается при помощи моноблочной многофункциональной инженерной машины, которая будет состоять из ферменного каркаса, ходовой части, пульта и блоков управления, оборудования строительно-землеройного назначения, гусенично-колесных модулей, которые могут трансформироваться в колесные движители.

В свою очередь, мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов предназначен для оперативного передвижения человека по поверхности Луны с целью разведки местности, сбора необходимых образцов грунта и тому подобного.