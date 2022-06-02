В «Роскосмосе» рассказали о том, что даст спутниковая группировка «Сфера»

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Директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров рассказал в интервью СМИ, как будет работать новая спутниковая группировка «Сфера».





Целью «Сферы» является объединение всех возможностей в одну экосистему. Это услуги для логистики и перевозок, ведь спутники смогут отслеживать перемещение грузов и пассажиров по железной дороге, автотрассе или морю. Также спутники обеспечат надёжную связь пассажирам.

Помимо этого, «Сфера» позволит удалённо контролировать оборудование, проверять работу персонала в отдалённых регионах и даже проводить поиск природных ресурсов.

«Для нашей страны востребованность «Сферы» продиктована не только желанием соответствовать технологическим трендам, но и соображениями гуманитарного и социального порядка, а также ликвидацией цифрового неравенства», — уточнил Сергей Прохоров.

На текущий момент для «Сферы» планируется запустить 137 спутников для группировки интернета вещей «Марафон», 6 спутников «Скиф» для системы широкополосного доступа в интернет и 4 спутника связи «Экспресс-РВ». Помимо этого, запланирован запуск ряда спутников для съёмки Земли. Всего их будет 380. Предполагается, что пропускная способность одного аппарата «Скиф» составит более 150 Гбит/сек, что даёт право считать группировку системой терабитного класса. Программа оценивается в 180 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что терминал для подключения будет стоить порядка 1,5 тысячи рублей. А полноценный запуск запланирован на 2024 год.