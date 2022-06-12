В Роскачестве объяснили, к чему приведет дефицит витамина D

Ранее «Народные Новости» в одном из материалов привели слова врача-терапевта Инны Михайловой о пользе черешни — продукт поможет восполнить запас витамина B и нормализовать баланс жидкости в организме.

Восполнить недостаток витамина довольно просто, особенно в летний период — достаточно принимать солнечные ванны, а рацион пополнить жирной рыбой, моллюсками и яйцами.

Депрессия, ослабление иммунитета, повышение уровня холестерина — верные признаки нехватки витамина D. При этом увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, простаты и молочных желез.

Недостаток витамина D приводит к развитию множества заболеваний. Может возникнуть остеомаляция — потеря костной массы, размягчение костей, которое в свою очередь чревато угрозой переломов и болей.

Сотрудники Роскачества опубликовали на официальном портале материал, посвященный свойствам важного элемента — витамина D. Отмечается, что его нехватка в организме человека крайне негативно скажется на здоровье.