В Росгвардии сообщили об уничтожении двух БМП и десяти украинских военных в ЛНР

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что огнеметчики уничтожили две боевые машины и ликвидировали десять солдат ВСУ в Луганской Народной Республике, передает ТАСС.
«В ЛНР при отражении атаки ВСУ военнослужащие-огнеметчики из подразделения РХБЗ Росгвардии уничтожили две БМП и десять националистов», — рассказали в ведомстве.
Отметим, что росгвардейцы после боя вышли на позиции в паре километров от передовой, где приступили к занятиям по огневой подготовке.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.
ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.