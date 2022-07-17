В Росатоме впервые рассказали об испытаниях реакторов АПЛ в запредельных режимах

Работа реакторных установок российских атомных подлодок в запредельном режиме тестируется на оборудовании, более сложном, чем космические аппараты. Об этом «Звезде» рассказал представитель Научно-исследовательского технологического института имени Александрова (НИТИ) Вячеслав Василенко.
Испытания реакторов АПЛ проходят на базе НИТИ, который входит в госкорпорацию «Росатом».
«Если сравнивать сложность тех конкретных систем ядерной энергетической установки с установками, которые мы запускаем в космос, на два порядка они сложнее», — пояснил Василенко.
Силовые агрегаты атомных подлодок являются приоритетом работы конструкторов НИТИ. В институте специально был создан стенд с прототипами реакторных установок субмарин ВМФ РФ четвертого поколения.