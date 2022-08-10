В рекордно тонком корпусе Xiaomi Mi MIX Fold 2 разместили аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч

“Это ломает представление индустрии о толщине смартфонов” – толщина Xiaomi Mix Fold 2 составляет 5,4 мм

Появились новые сведения о сгибающемся смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, который будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и будет поддерживать 67-ваттную зарядку.

Вчера глава компании Лэй Цзюнь официально объявил, что толщина Xiaomi Mix Fold 2 в разложенном состоянии составляет всего 5,4 мм. После чего Лу Вейбинг, президент Xiaomi China, заявил: «Его можно использовать без подзарядки в течение дня».

Несмотря на то, что толщина корпуса уменьшилась с 7,62 мм в первом поколении Xiaomi Mix Fold до всего 5,4 мм, время работы устройства без подзарядки не должно стать меньше, как утверждают создатели телефона. Также стоит отметить, что это самый тонкий телефон с аккумулятором такой ёмкости.





Ожидается, что Xiaomi Mix Fold 2 будет оснащён флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, а также камерой Leica.

Сегодня Xiaomi опубликовала новый постер перед своим грандиозным мероприятием, посвящённым анонсу новых устройств. На постере впервые показан новый смартфон Xiaomi Mix Fold 2, который позирует рядом с Xiaomi 12S Ultra.