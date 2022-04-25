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    В Раде заявили, что Украина не откажется от пунктов Конституции о стремлении в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Раде заявили, что Украина не откажется от пунктов Конституции о стремлении в НАТО

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    Федеральное агентство новостей

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, что Киев не будет изменять в Конституции Украины пункты о желании страны стать членом НАТО.

    Ранее Стефанчук в эфире украинского телевидения рассказал, что не исключает изменения Конституции Украины относительно намерения страны вступить в Североатлантический альянс. Теперь спикер Верховной рады утверждает обратное.

    «Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — ответил Стефанчук на вопрос о том, будет ли Украина убирать из Конституции пункт о стремлении в НАТО, передают РИА Новости.  

    Украина отказалась от внеблокового статуса в 2014 году, а в 2019-м парламент страны принял изменения в Конституцию, закрепив курс в Евросоюз и НАТО.

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