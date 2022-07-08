В прямом эфире немец осадил Шольца призывами «говорить с русскими» и включить «Северный поток — 2»

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу пришлось отвечать на неудобные вопросы в ходе недавней записи программы на немецком телеканале ZDF. Один из вопросов касался темы уровня ответственности введения ЕС при поддержке Германии санкций против России как одного из основных поставщиков энергоресурсов в Германию, передает РИА Новости.
По информации источника, трансляция телепередачи велась в прямом эфире в интернете. Так, канцлер почти вживую общался с гражданами совей страны. Острый вопрос о газоснабжении с ФРГ и отношениях с Россией Шольц получил от супружеской пары.
Супруги подчеркнули, что в их распоряжении есть небольшая пекарня, однако на данный момент она находятся на грани закрытия из-за резкого и непрекращающегося роста цен на сырье и энергоресурсы в стране.
«Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов — угля, газа, всего. И я считаю, что Россия фактически является нашим единственным поставщиков энергоресурсов. Германия не может же вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», — высказался мужчина.
В свою очередь Шольц в прямом эфире заявил, что решение о введении антироссийских санкциях Берлин «принимал не сам, а вместе со многими странами в Европе и мире». Канцлер также отметил, что он старался применять такие санкционные меры против России, чтобы в Германии «ущерб у нас не был выше, чем у других».
В итоге, отвечая на вопрос о поставках газа, Шольц подчеркнул, что ЕС не вводил эмбарго на импорт энергоресурсов, а сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Однако «Газпром» сократил прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» по причине того, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. В Кремле также подтвердили данную информацию.
В ответ на объяснения Шольца немец, задававший ранее вопрос о проблемах с газом в стране заявил, что на деле Запад оперирует данным техническим аргументом, вместо того, чтобы просто пропустить эту турбину.
«Тогда этого аргумента не было бы», — высказался владелец пекарни.
Гражданин ФРГ также уточнил, что считает, что «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в том числе «нужно говорить и с русскими», возможно, включить «Северный поток — 2», так как иначе ущерб для экономики Германии будет неизмерим.