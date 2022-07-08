В прямом эфире немец осадил Шольца призывами «говорить с русскими» и включить «Северный поток — 2»

В свою очередь Шольц в прямом эфире заявил, что решение о введении антироссийских санкциях Берлин «принимал не сам, а вместе со многими странами в Европе и мире». Канцлер также отметил, что он старался применять такие санкционные меры против России, чтобы в Германии «ущерб у нас не был выше, чем у других».