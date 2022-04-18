В прошлом году поставки микросхем в количественном выражении выросли на 22%

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Специалисты аналитической компании IC Insights подготовили прогноз, относящийся к рынку микросхем. Согласно прогнозу, мировые поставки микросхем в этом году достигнут 427,7 млрд штук, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 9,2%. Этот показатель близок к среднегодовому показателю 9,4%, проведенному в долгосрочном прогнозе. В прошлом году поставки микросхем выросли относительно уровня 2020 года на 22%, что является самым большим значением со времен бума 2010 года.

Оценить рост отрасли позволяет такое сопоставление: ожидается, что в этом году будет отгружено почти в пять раз больше микросхем, чем в 2000 году, и почти в 44 раза больше, чем было отгружено в 1980 году. Наглядное представление дает диаграмма, опубликованная IC Insights.

Аналитики отмечают, что за всю историю объем поставок от года к году уменьшался лишь пять раз: в 1985, 2001, 2009, 2012 и 2019 году. И сокращение поставок никогда не наблюдалось два года подряд.