В профиль – Land Cruiser Prado, а анфас – Jeep Grand Cherokee. Представлен большой гибридный внедорожник BAIC BJ60 с запасом хода 1000 км

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Компания BAIC представила на домашнем рынке большой внедорожник BAIC BJ60 с брутальным дизайном. Если смотреть на автомобиль в профиль, то он очень похож на Toyota Land Cruiser Prado, а вот оформлением передней части BJ60 напоминает Jeep Grand Cherokee 2022, хотя сходство тут уже не такое очевидное.





С одной стороны, BJ60 не является полноценным внедорожником, так как рамы тут нет. С другой стороны, от обычных паркетников и кроссоверов он отличается же жестко подключаемым полным приводом, понижающей передачей наличием трех блокировок дифференциалов и системой помощи движения по бездорожью ATS all-terrain с 9 режимами.









BAIC BJ60 получился крупным – его габариты составляют 5040 х 1955 х 1925 мм. Хотя длина колесной базы невелика – 2820 мм. Тем не менее автомобиль будет предлагаться как в пяти-, так и в семиместном исполнении.





В оснащении BAIC BJ60 – экран диагональю 10,25 дюйма в составе приборной панели, большой дисплей диагональю 12,8 дюйма в составе информационно-развлекательной системы, матричные фары, автоматический круиз-контроль, встроенный заводской видеорегистратор, активная система шумоподавления ANC, сиденья с электрорегулировками, вентиляцией, подогревом и массажем, атмосферная подсветка, панорамный люк, аудиосистема Infinity с 12 громкоговорителями.





Интересная особенность интерьера – встроенный в клавишу запуска двигателя экран диметром 1,92 дюйма, но который можно выводить различные данные (например, время или погоду). Оригинально оформлена и передняя панель перед пассажиром – на нее выводится национальная пейзажная живопись в виде горных узоров. Хотя наверняка узоры могут быть и другими.













В движение автомобиль приводится двигателем объемом 2 л с турбонаддувом, он сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором. То есть BAIC BJ60 – это мягкий гибрид. Максимальная мощность силовой установки – 266 л.с., максимальный крутящий момент – 406 Н·м. Коробка передач – 8-скоростная ZF. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, максимальный запас хода (с учетом основного бака объемом 85 литров и дополнительного объемом 35 литров) – 1000 км.