В продажу поступили улучшенные версии Lada Niva Legend и Niva Travel 2022 с кондиционером и подогревом сидений

«АвтоВАЗ» начал продажи улучшенных версий внедорожников Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, у которых теперь есть кондиционер и подогрев передних сидений. Цены на них начинаются с отметок 859 900 рублей и 1 099 900 рублей соответственно.

Для Lada Niva Legend 2022 модельного года кондиционер и подогрев сидений доступны только в комплектации Luxe стоимостью от 859 900 рублей. У Lada Niva Travel 2022 этими опциями оснащаются версии Comfort (от 1 099 900 руб.), Black (от 1 126 900 руб.) и Comfort Off-road (от 1 137 900 руб.).





Исполнения Black и Comfort Off-Road отличаются от остальных. Версию Black легко узнать по черной обивке потолка, черной обивке сидений с контрастной прострочкой и логотипом. Также она оснащена черными литыми дисками и колпаком запасного колеса в цвете кузова. Версия Off-Road выделяется «внедорожными» шинами размерностью 215/65 R16, шноркелем и защитным обвесом кузова из неокрашенного пластика.

Lada Niva пользуется высокой популярностью на российском рынке и является лидером сегмента SUV. С момента возобновления производства в середине июля было реализовано около 7000 внедорожников семейства. Мы продолжим работать над расширением списка оборудования этой модели, чтобы удовлетворить потребности еще большего числа клиентов.

Вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

На эти автомобили действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести их с выгодой 20-25% в зависимости от региона. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим личный автомобиль. Кроме того, программа распространяется и на тех, кто сдает свой прежний автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии владения им не менее года.