В приложении ЯRUS появится функция продвижения контента

Пользователи социальной сети ЯRUS в ближайшее время смогут воспользоваться функцией платного продвижения контента. Разработчики приложения создадут рекламный кабинет, в котором можно будет увидеть статистику и аналитику.
Сообщается, что в разделе «Статистика» будут накапливаться данные по количеству лайков, просмотров и другим параметрам. Владелец кабинета получит информацию о своем аккаунте и сможет следить за активностью профиля по заданным параметрам и за выбранный период.
Также в разделе «Аналитика» скоро станет доступной обобщенная статистика по возрасту, полу, местоположению, охвату и интересам аудитории. При этом сервис даст рекомендации по лучшему времени публикаций и формату контента. Подробная статистика откроется после запуска рекламного обновления.
Основатель и Директор по разработке приложения ЯRUS Дмитрий Илюхин рассказал, что значимая особенность рекламного кабинета заключается в возможности оплачивать продвижение профиля с помощью монеток. Напомним, каждый пользователь каждый день получает по пять монет.
Отмечается, что благодаря нововведениям блогеры смогут продвинуть свой аккаунт и привлечь новых подписчиков, а представители бизнеса найдут новых клиентов.