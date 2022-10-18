В приложении ЯRUS появилась возможность поддержать экологические проекты

Команда социальной сети ЯRUS рассказала о своем отношении к экологической повестке. Кроме того, пользователи платформы получили возможность поддерживать «зеленые» инициативы.
Практически все сотрудники соцсети стараются заботиться об окружающей среде. Так, digital-дизайнер платформы Елизавета Сергеева внимательно относится к переработке и разделению мусора.
«Последний год внимательно отношусь к разделению мусора, собираю пластик, сортирую по типам и вывожу в специальные места. Если всерьез озадачиться этим вопросом, то есть много организаций, поддерживающих раздельный сбор мусора. Например, в каждом районе города раз в месяц организуют пункт сбора, куда можно отвезти все, что удалось собрать за какой-то период. Есть организации, где можно даже заказать вывоз пластика и прочего разделенного мусора из дома, чтобы самому никуда не ездить», — приводит ее слова пресс-служба ЯRUS.
«Зеленые» инициативы теперь могут поддержать и пользователи соцсети. Для этого необходимо соответствующий запрос и оценить проект.