В приложении ЯRUS появилась возможность поддержать экологические проекты

«Последний год внимательно отношусь к разделению мусора, собираю пластик, сортирую по типам и вывожу в специальные места. Если всерьез озадачиться этим вопросом, то есть много организаций, поддерживающих раздельный сбор мусора. Например, в каждом районе города раз в месяц организуют пункт сбора, куда можно отвезти все, что удалось собрать за какой-то период. Есть организации, где можно даже заказать вывоз пластика и прочего разделенного мусора из дома, чтобы самому никуда не ездить», — приводит ее слова пресс-служба ЯRUS.