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В приложении ЯRUS появилась возможность поддержать экологические проекты

В приложении ЯRUS появилась возможность поддержать экологические проекты
freepik.com

Команда социальной сети ЯRUS рассказала о своем отношении к экологической повестке. Кроме того, пользователи платформы получили возможность поддерживать «зеленые» инициативы.

Практически все сотрудники соцсети стараются заботиться об окружающей среде. Так, digital-дизайнер платформы Елизавета Сергеева внимательно относится к переработке и разделению мусора.

«Последний год внимательно отношусь к разделению мусора, собираю пластик, сортирую по типам и вывожу в специальные места. Если всерьез озадачиться этим вопросом, то есть много организаций, поддерживающих раздельный сбор мусора. Например, в каждом районе города раз в месяц организуют пункт сбора, куда можно отвезти все, что удалось собрать за какой-то период. Есть организации, где можно даже заказать вывоз пластика и прочего разделенного мусора из дома, чтобы самому никуда не ездить», — приводит ее слова пресс-служба ЯRUS.

«Зеленые» инициативы теперь могут поддержать и пользователи соцсети. Для этого необходимо соответствующий запрос и оценить проект.

соцсеть экология ЯRUS
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