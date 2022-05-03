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    В Приднестровье пресекли диверсию на телерадиоцентре Маяк

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Приднестровье пресекли диверсию на телерадиоцентре Маяк

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    Michael Runkel/imageBROKER.com/globallookpress

    В Приднестровье злоумышленники пытались устроить новый теракт с помощью беспилотника, начиненного взрывчаткой. Преступление удалось вовремя предотвратить, сообщает местный телеканал TCB.

    По данным СМИ, диверсия готовилась на телерадиоцентре Маяк. Преступники планировали с помощью радиосигнала привести в действие взрывное устройство, расположенное на грузовом дроне. Отмечается, что на беспилотнике находились два кг пластида и пятилитровая емкость с зажигательной смесью.

    В задачу террористов входил взрыв здания с охлаждающей системой для трансформаторов. Теракт мог привести к полному выводу телерадиоцентра из строя.

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