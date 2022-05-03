В Приднестровье пресекли диверсию на телерадиоцентре Маяк

По данным СМИ, диверсия готовилась на телерадиоцентре Маяк. Преступники планировали с помощью радиосигнала привести в действие взрывное устройство, расположенное на грузовом дроне. Отмечается, что на беспилотнике находились два кг пластида и пятилитровая емкость с зажигательной смесью.