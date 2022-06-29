В правительстве России обсудят демонтаж станций сотовой связи на территории школ и колледжей

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Правительство намерено обсудить вопрос о возможном демонтаже оборудования сотовой связи вблизи образовательных заведений и прямо с объектов системы образования. Инициативу предложил Роспотребнадзор, а вот в Минцифры выступали за её мораторий.





Правда, эксперты утверждают, что из-за этого не менее миллиона учащихся по стране с 4 миллионами жителей соседних домов могут остаться без связи. Эти данные подтверждают представители «МегаФона», «Билайна» и Tele2.

«Вынужденный демонтаж базовых станций сотовой связи на территориях образовательных организаций действительно приведёт к деградации услуг не только на самих объектах, но и на прилегающей инфраструктуре», — заявил представитель Tele2. Также отсутствие связи не даст возможности вызвать полицию, пожарных или «скорую» при необходимости.

Также у операторов заявляют, что влияние базовых станций на здоровье не подтверждено научными исследованиями.

«На сегодняшний день нет ни одного научного исследования, доказывающего влияние допустимых уровней электромагнитного поля от базовых станций на здоровье», — заявил представитель «МегаФона». По его словам, в этом плане российские требования на порядок строже, чем в большинстве стран.

Пока что учебные заведения не обязали это делать, всё ограничивается рекомендациями. Чиновники ссылались на правила, разработанные Роспотребнадзором, которые запрещают устанавливать базовые станции в школах. В Минцифры же говорят о бессмысленности демонтажа.

А генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков полагает, что это будут лишние расходы на миллионы рублей. Также это приведёт к ухудшению связи.

«Такой демонтаж неизбежно приведёт к появлению «белых пятен» в покрытии оператора, а это может спровоцировать снижение лояльности абонентов и их возможный переход к другому оператору. Кроме того, надо понимать, что, даже если в образовательном процессе, может быть, не нужна мобильная связь, демонтаж базовой станции на крыше школы приведёт к деградации связи не только в самой школе, но и вокруг неё», — считает эксперт.

Отметим, что ранее ходило много слухов о вышках 5G и их якобы негативном влиянии на людей.