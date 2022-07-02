В правительстве ДНР объяснили, как удалось пресечь обстрелы центра Донецка

Обозреватели издания «Украина.ру» побеседовали с представителем правительства ДНР, который объяснил, почему прекратились обстрелы центральных районов Донецка. По словам собеседника, ВСУ потеряли в боях дальнобойные артиллерийские орудия.
«После того, как мы засекали, откуда бьют по нам, в дело вступала наша контрбатарейная артиллерия, максимально выдвинутая к фронту. И вот по ней и начинали бить орудия из первого эшелона», — рассказал собеседник.
Ситуация изменилась, когда силы РФ перебросили под Донецк самоходные орудия «Малка» калибра 203-мм. С помощью этого вооружения уничтожался первый эшелон противника, по второму работали ВКС РФ.
«Судя по тому, что центр не обстреливают, поработали удачно», — заключил собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.