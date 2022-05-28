В посольстве США заявили, что русская культура обогащает американское общество

Представители посольства США прокомментировали ситуацию с отменой русской культуры на Западе. В Вашингтоне отметили, что современное американское общество высоко ценит вклад деятелей искусства из России.
Минувшая неделя была ознаменована Днем славянской письменности и культуры. Дипломатические представители подчеркнули, что в США не идет речи об отмене русской культуры.
«Русские писатели, артисты балета и музыканты симфонического оркестра повсеместно присутствуют в современной американской жизни», — сказано в сообщении посольства в Telegram.
Как отметили в ведомстве, вклад российских деятелей в общество и культуру США оказался весомым. Многие голливудские знаменитости, среди которых Клинт Иствуд и Джек Николсон, обучались по знаменитой системе Станиславского, а преподавателем Мэрилин Монро был родственник Антона Павловича Чехова.
Американские режиссеры также творили, вдохновляясь творчеством своих коллег из России и СССР. Например, Альфреда Хичкока и Фрэнсиса Форда Копполу впечатляли картины Сергея Эйзенштейна, сообщает телеканал RT.