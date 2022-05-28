В посольстве США заявили, что русская культура обогащает американское общество

Как отметили в ведомстве, вклад российских деятелей в общество и культуру США оказался весомым. Многие голливудские знаменитости, среди которых Клинт Иствуд и Джек Николсон, обучались по знаменитой системе Станиславского, а преподавателем Мэрилин Монро был родственник Антона Павловича Чехова.