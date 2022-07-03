В последнем интервью Юрий Шатунов признался, что считает себя счастливым человеком

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов считал, что его искренность и абсолютное счастье, которое он чувствовал, помогли ему стать популярным певцом и подарили любовь публики.
В последнем интервью Шатунов рассказал, что никогда ничего не делает специально, чтобы понравиться зрителям в зале. Любовь зрителей он заслужил своим искренним исполнением песен, а также счастьем, которым он пытался делиться с залом.
«Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив, и злой выходишь на сцену — это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста», — такими простыми словами объяснял свою популярность Шатунов.
При этом певец отмечал, что всегда очень волнуется, находясь за кулисами. Однако, выходя на сцену, забывал обо всем, и пытался делиться радостью и счастьем со своими поклонниками.
О том, что певец Юрий Шатунов ушел из жизни стало известно 23 июня. Певцу стало плохо в Подмосковье. К нему приехала скорая помощь, но артиста не успели довезти до больницы — он скончался в машине. Исполнителю было 48 лет.