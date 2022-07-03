В последнем интервью Юрий Шатунов признался, что считает себя счастливым человеком

«Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив, и злой выходишь на сцену — это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот по сути профессия артиста», — такими простыми словами объяснял свою популярность Шатунов.